Президент Украины Владимир Зеленский подытожил свою рабочую поезду в Одессу, которая началась 4 июня. Зеленский поделился своими впечатлениями от поездки в посте, который он опубликовал в Facebook.

"Что сказать об Одессе? Это край вдохновения, край будущего ... Провел здесь выходные, и "таки да" Одесса - украинская жемчужина для людей и о людях. Обязательно вернусь сюда снова и всем рекомендую!" - отметил глава государства.

фото: facebook

Зеленский отметил,что поражен увиденным и услышанным в здешних портах: это самая перспективная отрасль для инвестиций, в которой работают 100 тысяч человек.

Украинские порты демонстрируют рост, увеличивается обработка грузов, реализуются первые концессионные проекты, восстанавливается речное судоходство. Все это доказательство того, что Украина - морская держава

Также, он обратил внимание на проблемы региона. Отметил, что одним из наиболее проблемных вопросов считает ликвидацию последствий аварии танкера Delfi.

фото: facebook

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Он также заявил, что во время поездки общался с местным бизнесом.

Очень профессиональные люди, которые работают на благо Украины. Всегда стараюсь помочь с решением их проблем, надеюсь, на этот раз будет так же

Зеленский также рассказал, что общался и с местными ветеранами, сделав акцент на их просьбах, президент отметил, что их просьбы очень справедливы он постарается все решить.

Их просьбы справедливы: повышение пенсии, уменьшение коммунальных платежей, доступ к лечению, психологическая реабилитация. Будем разбираться и решать

Президент упомянул также о программе "Большое строительство", в рамках которой в этом году в Одесской области будет восстановлено 163 км дорог государственного значения.

Посмотрел, какие строят стадионы - просто класс! В детстве видел такие только в иностранных фильмах

Глава государства также рассказал о самой перспективной отрасли для инвестиций.

Поражен увиденным и услышанным в здешних портах портах: это самая перспективная отрасль для инвестиций, которой руководят преданные и профессиональные менеджеры. В ней работают 100 000 человек. Украинские порты демонстрируют рост, увеличивается обработка грузов, реализуются первые концессионные проекты, восстанавливается речное судоходство. Все это доказательство того, что Украина - морская держава.

Президент также отметил, что 5 июня в Украине празднуют День работников морского и речного флота, и День Военно-Морских сил Украины!

фото: facebook

Значение ВМС для обороноспособности Украины невозможно переоценить. Экипажи корабельно-катерного состава и морской авиации, подразделения морской пехоты и артиллерии ВМС - надежный щит морского направления, они никому не позволят разрушить систему Черноморской безопасности. И наша цель - системно наращивать вашу мощь.

Владимир Зеленский сделал акцент на том, что не стоит забывать о самом главном - о людях, которым нужна забота, в частности он говорил о военных моряках.

А главное, о ком мы всегда должны помнить и заботиться, - это люди. Это наши военные моряки, их семьи, достойное материальное и социальное обеспечение для них. Это - задача номер один.

фото: facebook

Зеленский рассказал, кто из моряков 5 июня получил жилье.

Сегодня наши моряки получили более 70 квартир. Среди них - моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украины. Но их верность присяге почему-то была для власти незаметной, и они жили в ужасных условиях. Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Рад, что наконец справедливость восторжествовала.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Одессу.

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