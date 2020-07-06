Соотношение тестов и больных COVID: в МОЗ показали результаты [ Редактировать ]
Центр общественного здоровья проанализировал соотношение новых случаев заболевания COVID-19 к количеству тестов методом ПЦР.
Так, в период с 7 июня по 5 июля выявлено 21 986 случаев коронавируса. При этом проведено 301 228 ПЦР-тестов. За этот период процент количества зараженных от количества ПЦР-тестирования составил 7,3.
В период с:
- 7 июня по 13 июня: 64569 тестирований - 3992 случаев COVID-19 - соотношение 6,18%.
- 14 июня - 20 июня: 74626 тестирований - 5319 случаев COVID-19 - соотношение 7,13%.
- 21 июня - 27 июня: 78229 тестирований - 6240 случаев COVID-19 - соотношение 7,98%.
- 28 июня - 5 июля: 83804 тестирований - 6435 случаев COVID-19 - соотношение 7,68%.
"Фактическое количество случаев COVID-19 в процентном выражении с 07.06 по 27.06 увеличилась на 1,79%, (период крупнейших антирекордов Украины по количеству новых инфицированных), по состоянию на 05.07 этот показатель изменился - уменьшился на 0,3%. При среднем количестве заражений в сутки - 758, и среднем количестве ПЦР-тестов - 10387, процент количества инфицированных от количества ПЦР тестирований - 7,3%. Среднее количество новых случаев в сутки - 730 на каждые 10000 ПЦР-тестирования, в случае увеличения среднего процентного значения, динамика может считаться отрицательной", - говорится в выводах ЦОЗ.
Ранее сообщалось, что в Украине приумножилось количество больных пневмонией.
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