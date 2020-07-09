Украина не готова к дистанционному обучению: Зеленский назвал причину [ Редактировать ]
В четверг, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября. Для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей Украине. Об этом президент заявил на брифинге в Волынской области.
Зеленский сказал, что назвать стопроцентными расчеты по поводу обучения детей в школах не могут из-за ситуации с коронавирусом.
"Украина не исключение, у нас более-менее второй волны нет, если откровенно говорить. Но всем нужно быть осторожными", - сказал он.
Президент заявил, что не знает, насколько Украина готова к дистанционному обучению.
Ранее мы писали, пойдут ли дети 1 сентября в школу.
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