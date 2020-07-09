В четверг, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября. Для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей Украине. Об этом президент заявил на брифинге в Волынской области.

Зеленский сказал, что назвать стопроцентными расчеты по поводу обучения детей в школах не могут из-за ситуации с коронавирусом.

"Украина не исключение, у нас более-менее второй волны нет, если откровенно говорить. Но всем нужно быть осторожными", - сказал он.

Президент заявил, что не знает, насколько Украина готова к дистанционному обучению.

Ранее мы писали, пойдут ли дети 1 сентября в школу.