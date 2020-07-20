20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Сегодня - четвертая годовщина со дня гибели известного журналиста. В этот день президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление.

"В Беларуси, России и Украины он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего - за право гражданина на свободное мнение и слово. И обязал власть быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами.

У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление - позор для Украины. Дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества. Ему нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства", - сказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что обязанность государства и правоохранительных органов - сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета.

Ранее мы писали, что в Киеве открыли мемориал погибшему журналисту Шеремету.