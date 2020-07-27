Зауваження ціною в життя! У Запоріжжі боєць батальйону "Азов" заступився за жінок, до яких чіплявся незнайомець. Той сильно вдарив Олега Черевка в голову. Військовий помер у лікарні, не приходячи до тями. Детальніше - Сергій Бордюжа.

Все сталося 21 липня. На цьому відео з камер спостережень видно, як двоє дівчат сваряться з молодиками біля входу в супермаркет. Кілька хвилин вони емоційно з'ясовують стосунки. Олег Черевко - ось він у білій футболці - весь час стоїть осторонь. Потім робить зауваження компанії бороданів у чорному. І за мить - один із них б'є вояка в голову.

Максим Зайченко, голова Національного корпусу в Запорізькій області:

Втратив рівновагу, впав і вдарився головою об асфальт.

Тиждень Олег був у комі. Лікарі боролися за його життя. Утім, сьогодні вранці серце чоловіка - не витримало.

Михайло Пиріг, голова міського осередку Національного корпусу:

На привеликий жаль, не зважаючи на всі наші сподівання, молилися близькі люди, тримали ми кулаки, сподівались на краще, но…сталось те що сталось.

Хто став убивцею? Особу нападника встановили швидко. Йому, як і Олегу, теж 29 років. Раніше двічі засуджений житель Запоріжжя. Його затримали, але відпустили із СІЗО під заставу у сорок тисяч гривень.

Микола Лушпієнко, начальник ГУНП у Запорізькій області:

Ми вийшли з клопотанням, прокуратура підтримала, міра запобіжного захисту - арешт. Все. Відповідним чином доопрацювали. Суд має мабуть право, чи мав право визначити заставу.

Олег Черевко служив у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні полку "Азов". Мав позивний "Смерть". Додому приїхав у коротку відпустку і невдовзі мав повертатися на фронт. Ось відео, де він разом із побратимами розповідає про службу.

Противника всегда нельзя недооценивать. Потому что когда ты его недооцениваешь, за это страдаешь. Противник, он всегда есть противник. Он всегда остается врагом.

За іронією долі, через дорогу від того місця, де сталася трагедія, - райвідділок поліції. А коли били Олега, поруч стояв правоохоронець у бронежилеті. І навіть не втрутився. Зараз справу перекваліфікували із заподіяння тяжкого тілесного ушкодження на таке, що спричинило смерть.

Олексій Веклич, начальник Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури №2:

Санкція статті передбачає покарання за вказаний злочин у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років позбавлення волі.

Попрощаються з Олегом Черевком, який захищав Україну на Сході, а загинув удома від руки злочинця, в середу. На центральній площі міста. І того ж дня апеляційний суд має змінити запобіжний захід підозрюваному.