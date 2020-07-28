"Игорный" закон отдали на подпись Зеленскому [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский должен подписать закон о легализации игорного бизнеса.
Информацию опубликовали на сайте Верховной Рады Украины.
Отмечается, что в графе "Дата и состояние" прохождения отмечается, что 27 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, а 28 июля - документ направлен на подпись Президенту.
Известно, что Рада приняла закон 14 июля. Среди основных пунктов закона - введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирования "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года).
Читайте также, Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе. Его подали на подпись главе Верховной Рады и Президенту Украины.
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