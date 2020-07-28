Розгляд справи, в якій фігурує екснардеп Микола Мартиненко, продовжать із сьомого вересня. Таке рішення сьогодні ухвалила керуючий суддя. Півторамісячну перерву оголосили для того, аби нові державні адвокати могли ознайомитися із матеріалами, а це більше десяти томів.

Адже обвинувачені були вимушені відмовитися від захисників, які вели справу майже три роки. Проте цього терміну для підготовки замало, вважають нові адвокати.

Нона Надіч, адвокат: