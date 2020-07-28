Розгляд справи Миколи Мартиненка продовжать із сьомого вересня [ Редактировать ]
Розгляд справи, в якій фігурує екснардеп Микола Мартиненко, продовжать із сьомого вересня. Таке рішення сьогодні ухвалила керуючий суддя. Півторамісячну перерву оголосили для того, аби нові державні адвокати могли ознайомитися із матеріалами, а це більше десяти томів.
Адже обвинувачені були вимушені відмовитися від захисників, які вели справу майже три роки. Проте цього терміну для підготовки замало, вважають нові адвокати.
Нона Надіч, адвокат:
Суд таким рішенням в принципі поставив у нерівність сторону обвинувачення і сторону захисту, оскільки я, як захисник, яка вступила в середині справи, не обізнана з тією кількістю матеріалів, із якою обізнана сторона обвинувачення, так, ми знаходимось не в рівних умовах, нажаль, навіть в той період, коли я з 24 липня звернулася і до суду і до прокуратури, жоден із сторін не надав мені в повному обсязі не дали цих матеріалів.
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