Выборы в Киеве: в ЦИК сделали заявление [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия поделит Киев на 10 округов во время выборов столичного градоначальника.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
По информации, на выборах мэра Киева городской одномандатный избирательный округ делится на 10 территориальных, границы которых совпадают с границами районов столицы. В ЦИК добавили, что решение об образовании этих избирательных округов не принимается.
Отмечается, что состав районных в городе Киеве избирательных комиссий должен сформировать ЦИК до 10 августа 2020 года включительно.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, как будут проходить местные выборы в Украине. Голосование запланировано на 25 октября.
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