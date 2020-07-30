Центральная избирательная комиссия поделит Киев на 10 округов во время выборов столичного градоначальника.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По информации, на выборах мэра Киева городской одномандатный избирательный округ делится на 10 территориальных, границы которых совпадают с границами районов столицы. В ЦИК добавили, что решение об образовании этих избирательных округов не принимается.

Отмечается, что состав районных в городе Киеве избирательных комиссий должен сформировать ЦИК до 10 августа 2020 года включительно.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как будут проходить местные выборы в Украине. Голосование запланировано на 25 октября.