Мешканці Брюсселя масово пересідають на електро-байки [ Редактировать ]
У Бельгії завдяки коронавірусу в рази зросли продажі велосипедів. Де є попит, там є і пропозиція. Шанс заробити місцеві бізнесмени використали. Нові фірми взялися виробляти електро-байки і встигли створити прибуткову справу.
В громадський транспорт - тільки в масці. На власному авто - не уникнути заторів. Тож найзручнішою опцією пересування для мешканців Брюсселя залишився велосипед. Особливо після того, як за час пандемії міська влада збудувала 40 кілометрів велодоріжок.
Посприяла популярності велотранспорту і погода. У Брюсселі зазвичай дощить і за рік тут більше опадів, ніж, наприклад, у Лондоні. Та це літо - особливо сонячне.
Жульєт Неньйон, жителька Брюсселю:
Коли хороша погода - то це одне задоволення. Та й система громадського транспорту у нас не завжди дозволяє дістатися з пункту А в пункт Б швидко і без пересадок. Мені, наприклад, найшвидше з дому до центру їхати саме на велосипеді.
Такі тенденції стали порятунком для стартапу 32-річного брюссельця Адріана Розе. Ще 2018 року молодий підприємець взявся за виробництво електровелосипедів. Вкладати у рекламу в 2020 році у нього вже не залишалось коштів. Та вона виявилась непотрібною.
Адріан Розе, співзасновник стартапу з виробництва електровелосипедів:
Люди почали боятися громадського транспорту. І в нас стався реальний пік, попит просто вибухнув. За січень-червень продажі зросли утричі.
Купують електро-байки в Адріана не лише через те, що так легше педалі крутити, а й завдяки системі безпеки. Крадіжка велосипеда у Бельгії - річ звична. Не допомагають ні міцні замки, ні страхування - бо загалом можуть компенсувати не більше двох втрачених засобів транспорту на рік.
Адріан Розе, співзасновник стартапу з виробництва електровелосипедів:
Якщо хтось вкраде такий велосипед, він нічого не зможе з ним зробити. Увімкнути його неможливо. Бо для цього потрібен спеціальний додаток з особистим логіном і паролем.
Виграли від пандемії й інші виробники двоколісних. А ще підприємці, які займаються ремонтом велосипедів. І такий тренд, схоже, закріпиться в Брюсселі. Бо з першого січня наступного року 85% доріг міста матимуть обмеження швидкості до 30 кілометрів за годину.
Паскаль Смет, держсекретар Брюсселю з питань урбаністики:
Ми намагаємось змінити ментальність людей. Вони помічають, наскільки тихішим стає місто, їм подобається, коли машин менше.
Згодні з такою позицією міської влади далеко не всі мешканці міста, проте рішення ухвалені, і брюссельцям доводиться звикати до нової - велосипедної реальності.
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