На железной дороге во время рейса "Харьков-Рахов" пьяный "заяц" атаковал проводника. На одной из станций в вагон состава проник мужчина, решивший прокатиться без билета.

Учитывая его нетрезвое состояние, появление нового пассажира не осталось без внимания проводников.

Однако "заяц" не сдавался: еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию - попытался задушить одного из проводников.

Злоумышленника скрутили и через 15 минут его задержала полиция. Из-за инцидента отправка поезда была задержана.

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