Пьяный "заяц" напал на проводника (видео) [ Редактировать ]
На железной дороге во время рейса "Харьков-Рахов" пьяный "заяц" атаковал проводника. На одной из станций в вагон состава проник мужчина, решивший прокатиться без билета.
Учитывая его нетрезвое состояние, появление нового пассажира не осталось без внимания проводников.
Однако "заяц" не сдавался: еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию - попытался задушить одного из проводников.
Злоумышленника скрутили и через 15 минут его задержала полиция. Из-за инцидента отправка поезда была задержана.
Ранее мы писали о том, что правоохранители задержали насильника, который напал на женщину в поезде.
по теме
"Я очень напугана": избитая в поезде женщина рассказала детали случившегося
31 июля в поезде "Укрзализныци" "Мариуполь-Киев" мужчина пытался изнасиловать женщину на глазах у ее маленького сына
Нападение на женщину в поезде: сотрудников "Укрзализныци" уволят
31 июля в поезде "Укрзализныци" "Мариуполь-Киев" мужчина пытался изнасиловать женщину на глазах у ее маленького сына
В семье Виктора Павлика горе: спустя годы борьбы с онкологией умер сын
В пятницу, 7 августа, стало известно о том, что сын Виктора Павлика, который страдал от тяжелого онкозаболевания, умер
На Прикарпатті водій викрав рибінспектора і влаштував перегони
Як він опинився у кузові вантажівки? Та якому злочину намагався запобігти?
Аграрний тиск силовиків: на Донеччині прибуткове сільськогосподарське підприємство опинилося під загрозою банкрутства
Земля, яку роками обробляло підприємство стала предметом кримінального провадження. Чому і хто за цим стоїть?