У Китаї надзвичайники евакуювали зоопритулок через повінь [ Редактировать ]
У Китаї надзвичайники евакуювали зоопритулок через повінь. Рятувальна операція тривала близько 6 годин, із води дістали понад 20 собак. Тварин у рятувальних жилетах доправили на суходіл, де зігріли, нагодували та передали ветеринарам. Підтоплення сталося у провінції Сичуань, на півдні країни, - там дощить з 10 серпня.
Негода вже забрала 6 життів, п'ятеро людей зникли безвісти. Більше 40 тисяч мешканців були змушені покинули свої домівки.
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