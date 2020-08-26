Власть должна подать воду в Крым, а не отталкивать крымчан от Украины. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя необходимость прекратить водную блокаду Крыма.

"Президент Зеленский и его политическое окружение не устают заявлять о том, что Украина обязательно вернет Крым. Но их практические действия полностью расходятся с декларациями. Власть продолжает водную блокаду Крыма, которая нарушает базовые права человека, ведет к экологическим бедствиям всего юга Украины, ухудшает отношение к Украинскому государству и уж точно не способствует реинтеграции региона", - заявил Юрий Бойко.

Он также отметил, что ограничение доступа крымчан к пресной воде – еще одно свидетельство того, что Зе-команда продолжает в своей политике использовать варварские методы режима Порошенко.

"Манипулируя общественным мнением, одни представители Зе-власти, как премьер Шмыгаль, предлагают подать воду в Крым, только дождавшись гуманитарной катастрофы. Другие, как постоянный представитель президента в АРК Тамила Ташева, вообще отрицают такую возможность", - сказал народный депутат.

Политик подчеркнул, что водная блокада Крыма нарушает базовые права человека и отталкивает крымчан от Украины.

"Эта бесчеловечная политика – не только прямое нарушение норм и принципов международного права. Такими циничными действиями власть, в первую очередь, отталкивает от Украины её граждан - жителей Крыма. А власть, которая не считается с правами человека, не способна их защитить, не сможет объединить страну. Зе-команда должна или пересмотреть свою политику, или отправиться в отставку вслед за режимом Порошенко", – резюмировал Юрий Бойко.

Справочно. Ограничение доступа людей к пресной воде является прямым нарушением международного права. В первую очередь, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, принятом резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 года (ст. 11 и 12), а также Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (18.12.1979), Конвенции ООН о правах ребенка (20.11. 1989), Рекомендаций Совета Европы для государств-членов по Европейской хартии водных ресурсов (Rec (2001) 14 17.10.2001). Указываем, что согласно выводам Комитета по экономическим, социальным и культурным правам ООН (замечания общего порядка №15 "Право на воду", 2002 года), право на воду определено как право каждого на достаточную, безопасную, приемлемую, а также физически и экономически доступную воду для личных и бытовых нужд.