Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о подаче иска против Кабинета министров в Окружной административный суд Киева из-за решения отнести город к "красной" карантинной зоне. Об этом он заявил во время брифинга, который транслировался в Facebook.

Вчера (3 сентября - ред.) мы подали исковое заявление на Кабинет Министров в Окружной административный суд Киева. К этому иску присоединились не только города Ивано-Франковской области.

По словам Марцинкива, в понедельник в Ивано-Франковске проведут заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, на котором планируют открыть детсады и школы города с 14 сентября. Городской глава рассказал, что общался по данному поводу с мэром Тернополя Сергеем Надалом.

Также в суд подает город Тернополь, который также попал в "красную" зону с понедельника. Сегодня общался с мэром Тернополя. Также как и там, у нас будет работать общественный транспорт в режиме спецрейсов. Кроме того, принято решение о продолжении работы детских садов и школ.

В свою очередь, мэр Тернополя Сергей Надал на своей странице в Facebook заявил, что правительство хочет загнать Западную Украину в блокаду.

Мне кажется, что в правительстве появились новые "постышевы" и "кагановичи". Они хотят загнать в блокаду Западную Украину, потому что та отстаивает украинский язык, выражает протест против преступного подорожания газа, электричества. Обращаюсь к последователям "сталинской политики" - украинцы будут защищаться. Мы умеем это делать. Мы не позволим нас снова уничтожать -сознательно или вследствие преступной профессиональной непригодности.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что власти города не будут усиливать карантинные меры из-за того, что они были внесены в "красную" карантинную зону.

Напомним, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 27 августа пересмотрела разделение регионов по уровням эпидемической опасности. "Красный" уровень установлен в 21 административно-территориальной единице.

С 31 августа на 14 дней к "красной зоне" будут отнесены:

Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Ранее сообщалось, что Украина на месяц закрывает границы для иностранцев.