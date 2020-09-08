Национальная экономическая стратегия-2030: что готовят в Кабмине [ Редактировать ]
В понедельник, 7 сентября, в Кабинете министров состоялось учредительное заседание рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии-2030. Об этом сообщает пресс-службы Минэкономики.
Как заявил председательствовавший на заседании министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, Украина безотлагательно должна отойти от модели развития, в которой конкурентные преимущества обусловлены использованием природных ресурсов и дешевой рабочей силы.
Вместо этого мы должны построить инновационную модель, приоритетами которой являются развитие и торговля продукцией с более высокой добавленной стоимостью, высокий технологический уровень производства, квалифицированная высокооплачиваемая рабочая сила, экономия энергии и других видов природных ресурсов и новаторский стиль управления. Именно на такой путь развития и должна быть направлена наша стратегия.
Работа над стратегией начнется с определения конкретных экономических показателей, которые должна будет достичь страна. Главными векторами, по которым будет развиваться Украина, называют стимулы для промышленности, агросектора, добычи и IT-сектора, инфраструктуры и внутренних перевозок, для энергетического сектора, а также создание транспортных коридоров.
Инициативы, заложенные в стратегии, будут выделены в государственные целевые программы и начнут реализовываться уже с 2021 года. Акселераторами перехода к инновационной модели должны стать изменения в подходах к государственному управлению, к качеству экономического роста, политике занятости, к сферам здравоохранения и образования.
Для успешной разработки стратегии на платформе Центра экономического восстановления будет создано 20 рабочих групп с привлечением специалистов правительства, министерств, аналитических центров, институтов, международных организаций, бизнеса и бизнес-ассоциаций.
Отмечается, что разработка стратегии является инициативой президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров совместно с госбанками стимулируют экономический рост за счет удешевления ипотечного жилищного кредитования.
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