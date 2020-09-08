Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки". Она запланирована на 11 сентября.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции во время рабочей поездки в Сумскую область.

Читайте также Белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину - МВД

"У нас должно быть заседание советников "Нормандского формата" 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в России не видят основания для "нормандской встречи".

Также мы писали о том, что подготовка к саммиту "нормандской четверки" не завершена.