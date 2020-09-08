Встреча "нормандской четверки": Зеленский назвал дату [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки". Она запланирована на 11 сентября.
Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции во время рабочей поездки в Сумскую область.
"У нас должно быть заседание советников "Нормандского формата" 11 сентября. Ожидаем там определенных предложений и решений", - сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что в России не видят основания для "нормандской встречи".
Также мы писали о том, что подготовка к саммиту "нормандской четверки" не завершена.
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