Еще одна соратница Тихановской перестала выходить на связь [ Редактировать ]
Стало известно, что еще одна соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской перестала выходить на связь. Пропала Антонина Коновалова.
Об этом сообщили в штабе политика, передает "Интерфакс".
"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", - проинформировали в штабе.
Напомним, что ранее пропала соратница Тихановской Мария Колесникова. Правоохранители опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.
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