Список стран "красной" зоны обновили [ Редактировать ]
В пятницу, 11 сентября, Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в "зеленой зоне". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В "зеленую зону" входят: Россия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания, Польша, Венгрия, Канада, Германия, Литва, Беларусь, Греция, Грузия и Египет.
В "красной зоне" остаются: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.
Отметим, что на прошлой неделе Румыния была еще в "красной зоне", а сегодня ее добавили в "зеленую зону".
Ранее мы сообщили, что в Израиле появился тест на коронавирус, который может определить наличие инфекции за 10 секунд.
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