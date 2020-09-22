В Верховной Раде Украины в вопросе претензий по безвизовому режиму с Евросоюзом ждут от Брюсселя четкую юридическую позицию. Речь идет о возможной угрозе для безвиза в связи с ситуацией вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по международным делам Александр Мережко отметил, что от ЕС стоит дождаться официальной и четкой юридической позиции по данному вопросу.

Если, к примеру, кто-то из представителей ЕС недоволен действиями Украины, было бы правильно предоставить четкую официальную юридическую позицию, со ссылкой на нормы права, которые якобы нарушила Украина. Есть только непонятные намеки и заявления о том, что Украина якобы нарушает какие-то условия, но этого недостаточно.

В то же время бывший министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, что ЕС считает антикоррупционную инфраструктуру залогом любых реформ и прогресса Украины. На данный момент он не видит угрозы безвизу, но заявления европейских чиновников назвал "предпоследним предупреждением для Украины".

Ранее Зеленский прокомментировал возможность отмены безвиза.