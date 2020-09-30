Стамбул накрило градом [ Редактировать ]
Дощ і град завбільшки з волоський горіх обрушилися на Стамбул. Подекуди вулиці в місті пішли під воду, а в районі Арнавут-Кой затопило продовольчий ринок. Град пошкодив десятки автівок.
В азійській частині мегаполіса - довелося зупинити рух трамваїв. А все місто кілька годин стояло в заторах. Сьогодні синоптики прогнозують негоду по всій Туреччині. В столиці, Анкарі, вже оголосили застереження про можливі підтоплення.
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