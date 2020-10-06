Во вторник, 6 октября, в сервисном центре Министерства внутренних дел Украины начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Водителей предупреждают, что дорожные камеры будут распознавать их как обычные.

"Зеленые" номера / Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Машины с такими номерами смогут парковаться на специально отведенным местах, на которых будет обеспечен бесперебойны доступ к зарядным станциям. Также водители смогут пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей" и "Станция зарядки электромобилей".

В отличие от обычных номеров они содержат латинскую букву "Z".

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