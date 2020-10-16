На сегодняшний день долги населения перед теплоснабжающими предприятиями составляют более 60 млрд гривен.

Об этом в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кандидат в мэры Одессы Николай Скорик.

"У нас коммунальные платежи и тарифы в целом превратились в последние годы фактически в некий косвенный налог, который государство взимает со своего населения, с граждан Украины, потому что достаточно сложно администрировать налоги с корпораций. И, я так понимаю, что под давлением МВФ было придумано, что таким образом дополнительные деньги будут забираться у населения", - сказал он.

Депутат отметил, что при формировании цены на газ нужно отталкиваться от позиции того, что у нас есть газ собственной добычи.

"Вот когда у нас начинают рассказывать про то, что у нас есть какой-то реверсный газ, то это тот же российский газ, который мы покупаем через международные офшорные прокладки. И фактически за политиканство отдельных политиков платят украинские потребители. Если бы нынешнее руководство страны не поддерживало преступные действия предыдущего руководства, а пошло по пути того, что действительно нужно выровнять взаимоотношения по газу с Российской Федерацией, нужно обратиться к газу собственной добычи и отталкиваться от его себестоимости, я думаю, что в этом вопросе можно было бы навести значительно больше порядка", - подчеркнул Скорик.

Он также рассказал о ситуации с Одесской ТЭЦ, которая была передана в управление "Нафтогаза".

"Вместо того, чтобы передать его громаде города Одесса, как этого требовала громада уже на протяжении не одного года, передали "Нафтогазу". Таким образом, город получил абсолютно неконтролируемую ситуацию с позиции подготовки к отопительному сезону, с позиции возможных тарифов", - отметил политик.

"А что касается ситуации с долгами, то, опять же, нет абсолютно никакого подхода, как с этими долгами можно работать, и нет понимания того, как выстроить тариф, чтобы он был действительно экономически справедливым и таким, чтобы люди могли его реально платить, и он был бы основан на действительно реальных экономических категориях, которые приемлемы для нашей страны и для наших потребителей", - добавил депутат.