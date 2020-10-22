США страдают от рекордного снежного шторма (видео) [ Редактировать ]
Фото: снегопад в США/ Twitter
На территорию США обрушился разрушительный снежный шторм. Об этом сообщает The Watchers.
Непогода оставила без электроснабжения более 33 тысяч жителей страны. Были побиты рекорды снегопадов в Монтане, Айове и Миннесоте.
Отмечается, что из-за бури произошло более 1100 ДТП. Наихудшая ситуация наблюдается в штате Монтана: высота снежного покрова там составляет 35 сантиметров.
Читайте также, карпатский горнолыжный курорт Драгобрат засыпало снегом. Снимки и видеозаписи заснеженной картины опубликовали на Facebook.
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