Европейский союз обеспокоен решениями Конституционного суда Украины. В ЕС призвали Верховную раду найти разумное решение для выхода из сложившейся ситуации вокруг КСУ. Об этом в Twitter заявил представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.

В Евросоюзе поддерживают обещание президента Владимира Зеленского провести основательную судебную реформу.

"Основные моменты: обеспокоены ситуацией после решения Конституционного суда. Призываем все партии, в частности Верховную раду, найти разумное решение после срочных действий, принятых Владимиром Зеленским и Кабмином", - написал Маасикас.

Ранее президент Украины сообщил, что очертил главе КСУ "красные линии".

Также Зеленский намекнул о роспуске парламента.