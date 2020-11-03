В ЕС призвали Раду найти "разумное решение" по КСУ [ Редактировать ]
Европейский союз обеспокоен решениями Конституционного суда Украины. В ЕС призвали Верховную раду найти разумное решение для выхода из сложившейся ситуации вокруг КСУ. Об этом в Twitter заявил представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.
В Евросоюзе поддерживают обещание президента Владимира Зеленского провести основательную судебную реформу.
"Основные моменты: обеспокоены ситуацией после решения Конституционного суда. Призываем все партии, в частности Верховную раду, найти разумное решение после срочных действий, принятых Владимиром Зеленским и Кабмином", - написал Маасикас.
Ранее президент Украины сообщил, что очертил главе КСУ "красные линии".
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