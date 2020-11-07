10 ноября, в день выхода игровой приставки Xbox Series X и S, состоится релиз игры Assassin’s Creed Valhalla, которая продолжает одноименную серию. Видеоигра недавно "ушла на золото", а значит полностью готова.

Студия Ubisoft решила подогреть интерес к игре выпуском видео с игровым процессом, который был записан Xbox Series X. Важно отметить, что Assassin’s Creed Valhalla работает в высоком разрешении 4K и при 60 кадрах на секунду.

Видеоролик показывает первые два часа геймплея, включая вступительный ролик с краткой историей протагониста викинга Эйвора, в котором демонстрируется его суровое детство и получение прозвища "Целованный волком".

В Valhalla игроку будет предложено сыграть за мужского или женского персонажа. Более того, переключать пол игрового персонажа можно в любой момент.

По первым кадрам сразу заметно то, насколько хорошо Ubisoft передала атмосферу суровой жизни древних норвежцев. Видео подробно рассказывает об исследовании мира, боевой системе, квестах, стелс-элементах, а также фэнтезийной составляющей, благодаря которой игроки смогут посетить Асгард и погрузиться в скандинавскую мифологию.

Кстати, орел в Assassin’s Creed Valhalla будет постоянным спутником игрока, позволяя оценивать ситуацию с высоты птичьего полета. Никуда не делись и "смотровые башни" — места, откуда главный герой осматривает окрестности и восстанавливает воспоминания об окружении.

10 ноября игра выходит не только на Xbox Series X|S, а также на PlayStation 4, Xbox One и компьютерах, а 12 ноября игра доберется до PlayStation 5 – в день выхода игровой приставки на территории США, Японии, Австралии.

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