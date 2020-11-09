Шмыгаль сдаст тест на COVID-19 [ Редактировать ]
Фото: Денис Шмыгаль / liga.net
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вскоре сдаст тест на коронавирус. Пока он не чувствует никаких симптомов болезни.
Об этом "РБК-Украина" сообщили в Кабинете министров.
"Шмыгаль здоров и работает. Но, учитывая новости, в ближайшее время конечно сдаст тест", - сказал собеседник.
Ранее мы писали, что у Зеленского обнаружили коронавирус.
Также глава ОП Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.
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