Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вскоре сдаст тест на коронавирус. Пока он не чувствует никаких симптомов болезни.

Об этом "РБК-Украина" сообщили в Кабинете министров.

"Шмыгаль здоров и работает. Но, учитывая новости, в ближайшее время конечно сдаст тест", - сказал собеседник.

Ранее мы писали, что у Зеленского обнаружили коронавирус.

Также глава ОП Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.