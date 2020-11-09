Глава Офиса президента Андрей Ермак заболел COVID-19. Он уйдет на самоизоляцию и будет продолжать работу. Об этом Ермак сообщил в своем Facebook.

"Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально. На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем", - написал глава ОП.

Он подчеркнул, что будет работать в обычном режиме, но на самоизоляции.

"Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине. Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам", - заявил Ермак.

Ранее сообщалось, что Зеленский заболел коронавирусом.