У Білорусі - наймасовіші затримання за останні місяці. Напередодні, під час недільного маршу народовладдя, силовики схопили понад тисячу людей. Такі дані наводять правозахисники. Серед затриманих білоруська модель, переможниця конкурсу "Міс Білорусь-2008" Ольга Хижинкова, а також відомі спортсмени та журналісти незалежних видань. Загальна кількість затриманих від початку протестів у серпні вже перевищила 17 тисяч.

За оцінками політичних оглядачів, це наймасштабніші політичні репресії у Європі за останні 40 років. Масові затримання прихильників опозиції в країні засудили в Євросоюзі.

Віталій, протестувальник: