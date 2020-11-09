У Білорусі розпочались наймасовіші затримання за останні місяці [ Редактировать ]
У Білорусі - наймасовіші затримання за останні місяці. Напередодні, під час недільного маршу народовладдя, силовики схопили понад тисячу людей. Такі дані наводять правозахисники. Серед затриманих білоруська модель, переможниця конкурсу "Міс Білорусь-2008" Ольга Хижинкова, а також відомі спортсмени та журналісти незалежних видань. Загальна кількість затриманих від початку протестів у серпні вже перевищила 17 тисяч.
За оцінками політичних оглядачів, це наймасштабніші політичні репресії у Європі за останні 40 років. Масові затримання прихильників опозиції в країні засудили в Євросоюзі.
Віталій, протестувальник:
Силовые органы принимают силу к тем гражданам, которые просто высказывают свою точку зрения. Поэтому только мы все вместе можем изменить все это и заставить власть, выполнять свои обязательства перед народом. Живе Беларусь!
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