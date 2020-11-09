"Червоне" Запоріжжя не зупинятиме громадський транспорт, натомість щоб зменшити кількість контактів, влада скасувала пільговий проїзд для пенсіонерів та порадила керівникам підприємств організувати підвіз працівників.

У лікарнях тим часом готуються до найгіршого сценарію - додатково розгорнуть близько півтисячі ліжкомісць для ковідних хворих. Про все - розкаже Сергій Бордюжа.

У Марини Моїсеєнко на COVID-19 захворіли батьки. Вже другий тиждень дівчина фактично розривається між двома лікарнями. Довелось навіть взяти відпустку на роботі.

Марина Моїсеєнко, жителька Запоріжжя:

Сегодня мама получила отрицательный тест. Для меня это просто событие этого месяца. Я ее сегодня забираю домой. А у папы конечно состояние еще не очень. И я вынуждена находиться с ним как можно дольше рядом, потому что у него перед этим случился инсульт. Сверху наложился COVID-19.

Щодня родині доводиться витрачати чималі гроші. І на медикаменти, і на продукти, і на захисне екіпірування.

Марина Моїсеєнко, жителька Запоріжжя:

Пока я чувствую себя очень хорошо. Никаких симптомов нет. Не знаю, либо может быть сыграл иммунитет. Либо может быть просто повезло. А может быть у меня безсимптомный COVID-19.

Для хворих на COVID-19 в Запоріжжі відвели шість лікарень. Це трохи більше, ніж вісімсот ліжок. Наразі, заповнені вони на сімдесят п'ять відсотків. За тиждень обіцяють переобладнати ще один медзаклад.

Анатолій Пустоваров, заступник міського голови Запоріжжя:

Головне завдання це збільшити кількість ліжок до яких є підведений централізований кисень. Тобто ми це працюємо. Кожний тиждень, два - 40 - 50 ліжок ми доповнюємо, це дуже головне. А оці останні пів року ми додатково ще виділили кошти саме з місцевого бюджету, закупили 50 апаратів штучної вентиляції легенів.

То ж поки ситуація в регіоні контрольована - запевняють медики.

Ірина Смирнова, директорка КУ "Міська клінічна лікарня № 7 м. Запоріжжя":

На сьогодні медична система витримує. І всі заклади міста Запоріжжя достатньо мають ліжок для забезпечення потреб міста Запоріжжя. Але якщо громадяни не будуть дотримуватись ні дистанції, ні маскового режиму. То може не достатньо буде, якщо піде масова епідемія.

А ось щодо свідомості громадян - біда. Масковий режим частина містян ігнорує й досі. Як в торговельних комплексах, так і в транспорті. Щоденні рейди - це здебільшого спроба вплинути на людей, аніж залякати - пояснюють правоохоронці.

Артем Горбачов, інспектор патрульної поліції:

Якщо от він з розумінням віднесеться до нашої служби, скаже вибачте хлопці, там вдягнув масочку - всьо. Питань не має то єсть.

Та відповідальність у людей прокидається лише тоді, коли вони потрапляють до лікарні.

- Больше наверное, пугает где они находятся, чем вид тех кто их лечит. - Вот так вот доктор одевается.

Від початку пандемії в області від COVID-19 померло сто сорок вісім людей. А минулого тижня зафіксували ще й стрімкий ріст захворюваності.

Роман Терехов, головний санітарний лікар Запорізької області:

И за посдение два дня всего зарегистрировано 1 371 случай. И что самое страшное, за эти последние два дня зарегистрировано 20 летальных случая. На сегодняшний день на територии Запорожской области всего зарегистрировано 148 летальных случаев.

Тому медики вкотре наголошують - дотримання карантинних норм має стати непохитним.