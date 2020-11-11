Спортсмен із синдромом Дауна тріумфував у тріатлоні [ Редактировать ]
Уперше в історії спортсмен із синдромом Дауна здолав дистанцію американських змагань з тріатлону Ironman. 21-річний Кріс Нікіч із Флориди проплив чотирьох кілометри, півтори сотні кілометрів проїхав на велосипеді і пробіг марафонську дистанцію.
Тепер ставить собі за мету потрапити на Спеціальні Олімпійські ігри за два роки. це змагання для спортсменів із порушеннями інтелектуального розвитку.
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