Кріс Нікіч із Флориди проплив чотирьох кілометри, півтори сотні кілометрів проїхав на велосипеді і пробіг марафонську дистанцію

Уперше в історії спортсмен із синдромом Дауна здолав дистанцію американських змагань з тріатлону Ironman. 21-річний Кріс Нікіч із Флориди проплив чотирьох кілометри, півтори сотні кілометрів проїхав на велосипеді і пробіг марафонську дистанцію.

Тепер ставить собі за мету потрапити на Спеціальні Олімпійські ігри за два роки. це змагання для спортсменів із порушеннями інтелектуального розвитку.