Встреча советников лидеров "нормандской четверки" пройдет в формате видеоконференции 13 ноября. Основной темой переговоров станет оживление работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, советников лидеров "нормандской четверки" обсудят план действий для восстановления мира на Донбассе, который предложил украинская сторона.

Он добавил, что Украина пытается ускорить переговорный процесс, поэтому предлагает конструктивные шаги для этого.

"Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя", - подчеркнул Жовква.

Ранее власти Украины и Германии провели переговоры.