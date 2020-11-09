Трамп уволил главу Пентагона [ Редактировать ]
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Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.
Рад сообщить, что Кристофер Миллер, глубоко уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержденный Сенатом), будет исполняющим обязанности министра обороны с этого момента. Крис отлично справится! Марк Эспер отправлен в отставку. Благодарю его за службу.
Ранее стало известно, что Марк Эспер написал заявление об отставке. Ожидалось, что его уволят с поста министра обороны, если Дональд Трамп будет переизбран на пост президента.
Напомним, Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах в США. Дональд Трамп свое поражение пока не признал, требует пересчета голосов и грозит оспорить результаты голосования в суде.
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