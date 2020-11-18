В Свердловской области России 40-тонный БелАЗ упал в карьер с высоты 40 метров. Об этом сообщает Telegram-канал "112".



ЧП произошло на одном из карьеров Качканарского горно-обогатительного комбината. При выгрузке шофер не выдержал безопасное расстояние до обрыва, огромную машину потянуло вниз, она рухнула в провал и загорелась.

Водитель гигантского самосвала успел выпрыгнуть из кабины и остался жив.



Сейчас комиссия группы "Евраз", которой принадлежит комбинат, проводит проверку. По предварительным данным, виноват и водитель БелАЗа и администрация карьера, поскольку сам отвал был сооружен с нарушениями.

Ранее сообщалось, что БелАЗ выпустит самый большой самосвал в мире.