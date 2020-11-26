Гендиректору КБ "Південне" присвоять звання Героя України посмертно [ Редактировать ]
У Дніпрі провели в останню путь гендиректора Конструкторського бюро "Південне" - Олександра Дегтярьова. На громадянську панахиду прийшли колеги, друзі, жителі Дніпра.
Відвідав траурну церемонію і президент України. Володимир Зеленський ініціював присвоєння відомому вченому і винахіднику звання Героя України посмертно. Нагадаю, Олександр Дегтярьов помер від коронавірусу.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми з ним спілкувались, розмовляли. Я думаю, що у нас є великі шанси, тому що розум нікуди не дівся, а знання вони все ж таки передавали своїм молодим, молодим учням. І тому обов'язково будемо розвивати напрямок. Обов'язково Україна повинна будувати ракети, повинна будувати свої супутники і запускати їх. Все це буде!
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