9 946 нових інфікувань коронавірусом в Україні за попередню добу. Понад тисячу пацієнтів - ушпиталили, 114 людей померли від ускладнень.

Загалом за весь час епідемії на COVID-19 захворіли майже 732 тисячі українців. Із них 345 тисяч - одужали.

Найвища статистика заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Одещині та Запоріжжі.