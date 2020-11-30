COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
9 946 нових інфікувань коронавірусом в Україні за попередню добу. Понад тисячу пацієнтів - ушпиталили, 114 людей померли від ускладнень.
Загалом за весь час епідемії на COVID-19 захворіли майже 732 тисячі українців. Із них 345 тисяч - одужали.
Найвища статистика заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Одещині та Запоріжжі.
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У лідерах антистатистики незмінно - столиця, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька та Київська області
Найшвидше коронавірус шириться на Дніпропетровщині, а також в Сумській, Київській і Запорізькій областях. Серед антилідерів опинилася і столиця України
Найбільше заражень у Києві та області, а також на Дніпропетровщині, Хмельниччині і Сумщині