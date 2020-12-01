Во вторник, 1 декабря, полиция Буэнос-Айреса пришла с обысками в офис психиатра Августины Косачов, которую подозревают в причастности к смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Она лечила его совместно с нейрохирургом Леопольдо Луке и помогала последние две недели жизни футболисту, сообщает агентство Infobae.

Инсайдерские источники сообщают, что Косачев, которая отвечала за психическое здоровье Марадоны после операции на мозге, может быть виновной в его смерти.

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"Это не исключается, это возможно", - рассказал знакомый с делом собеседник Infobae.

Поэтому правоохранители пришли в офис психиатра, чтобы изъять носители информации и документы, которые касаются Марадоны и его лечения.

Ранее обвиняемый в смерти Диего Марадоны личный врач Леопольдо Луке прокомментировал обвинения в свой адрес и разрыдался во время интервью.

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