У Франції вакцинація буде безкоштовною та добровільною

Вакцинація проти коронавірусу у Франції відбудеться у три етапи. Вона буде безкоштовною та добровільною. Також в уряді зазначили передбачено використання двохсот мільйонів доз шести різних вакцин. На першому етапі, у січні, щеплення проведуть мешканцям будинків для літніх людей і тамтешньому персоналу.

У березні відбудеться другий етап. Останній заплановано на кінець весни. Загалом на покриття витрат Франція виділила півтора мільярда євро.