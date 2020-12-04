Французам пообіцяли безкоштовну вакцинацію [ Редактировать ]
Вакцинація проти коронавірусу у Франції відбудеться у три етапи. Вона буде безкоштовною та добровільною. Також в уряді зазначили передбачено використання двохсот мільйонів доз шести різних вакцин. На першому етапі, у січні, щеплення проведуть мешканцям будинків для літніх людей і тамтешньому персоналу.
У березні відбудеться другий етап. Останній заплановано на кінець весни. Загалом на покриття витрат Франція виділила півтора мільярда євро.
по теме
Передбачено використання 200 мільйонів доз шести різних вакцин
Степанов подчеркнул, что Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами
Фонди соцстрахування, як можуть, опираються виплатам. Довести, що медик заразився саме на роботі, - місія майже нездійсненна
Схвалення Британією вакцини від Pfizer відкриває можливості і для України. Як пояснив голова Мінохоронздоров'я Максим Степанов, тепер препарат можна автоматично використовувати і на території нашої країни
Велика Британія вже готова вдарити по причині пандемії коронавірусу