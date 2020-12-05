МОЗ наполягає на запровадженні тритижневого локдауну в Україні [ Редактировать ]
Попри зменшення кількості випадків інфікування, ідею нового локдауну в МОЗ не відкидають. Він триватиме три тижні, і, найімовірніше, запровадять його у січні. З точною датою визначаться наступного тижня, можливо, в середу, після засідання Кабінету Міністрів.
Втім, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, під час січневого локдауну працюватимуть гірськолижні курорти та церкви. Громадський транспорт також зупиняти не планують, відкритими будуть продуктові магазини. Інші заклади харчування працюватимуть "на виніс".
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