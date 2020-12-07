У Молдові прихильники Санду зібрались на мітингу [ Редактировать ]
У столиці Молдови напередодні зібрався багатотисячний мітинг опозиції. Прихильники новообраної проєвропейської президентки Майї Санду вимагали відставки уряду та призначення нових парламентських виборів. Санду звинуватила проросійського прем'єра Ігоря Додона у спробі узурпувати владу.
Адже днями підконтрольний йому парламент скоротив повноваження глави держави: вивів Службу інформації та безпеки з підпорядкування президенту.
Майя Санду, обраний президент Молдови:
Ігор Додон намагається "підпалити" країну, спровокувати тут хаос, поглибити кризу та продовжити нашу міжнародну ізоляцію. Він хоче зробити життя людей важчим. Вони перетворили нашу державу на власний маєток. Ми вимагаємо нових парламентських виборів.
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