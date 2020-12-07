В зоне отчуждения появился "пожарный" скоростной интернет [ Редактировать ]
В Чернобыльской зоне отчуждения провели 4G-интернет, который будет помогать пожарным в тушении возгораний.
Высокоскоростной связью покрыли лишь 45% территории зоны ЧАЭС, остальное отдали стандартной связи 2 поколения.
Теперь 70% территории охвачено связью в стандарте 2G и еще 45% территории будет иметь 4G покрытие. Недавно на территории зоны отчуждения была установлена базовая станция.
Покрытие будет помогать обезопасить зону от возникновения масштабных пожаров, и, в случае экстренной ситуации быстро соединять между собой подразделения ГСЧС.
Читайте также, в Украине появится новейшая интернет-связь 5G. Новейшая сеть в Украине планируется к запуску не ранее 2022 года.
К тому же, на всех станциях киевского метрополитена появился 4G-интернет. Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/сек.
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