В Чернобыльской зоне отчуждения провели 4G-интернет, который будет помогать пожарным в тушении возгораний.

Высокоскоростной связью покрыли лишь 45% территории зоны ЧАЭС, остальное отдали стандартной связи 2 поколения.

Теперь 70% территории охвачено связью в стандарте 2G и еще 45% территории будет иметь 4G покрытие. Недавно на территории зоны отчуждения была установлена базовая станция.

Покрытие будет помогать обезопасить зону от возникновения масштабных пожаров, и, в случае экстренной ситуации быстро соединять между собой подразделения ГСЧС.

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К тому же, на всех станциях киевского метрополитена появился 4G-интернет. Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/сек.

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