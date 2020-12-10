На 2021 год выбрали главные цвета / Фото: instagram.com/pantone/

Начиная с 2000 года, Международный исследовательский институт Pantone выбирает главный цвет предстоящего года. 2021 год не стал исключением.

Так, "победителями" стали:

"Безупречный серый"

Оранжевый "Освещающий"

Кстати, всего второй раз цветом года выбирают сразу два оттенка: впервые такое случилось в 2016 году, когда победили голубой и розовый.

При этом, в институте отметили:

Это два независимых цвета, союз которых создает вдохновляющую цветовую пару, объединившую чувство глубины и вдумчивости с оптимистичным обещанием солнечного дня.

Напомним, что в 2020 году главным цветом был "классический синий", а в 2019 - "живой коралловый".

Тем временем большинство жителей нашей планеты, затаив дыхание, ждет 2021 год. Что же он принесет? Станет ли удачным? Астролог рассказал, каким знакам зодиака весь год будет сопутствовать удача.

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