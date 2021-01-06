Схожий скандал із вакцинацією "по блату" днями сколихнув Польщу. І там щеплення для обраних - підтвердилися. Хоча порівнювати наші країни - навряд чи коректно. Адже у Євросоюзі проблем із закупівлею вакцини немає. Більше того вже навіть є вибір.

Сьогодні на додачу до сироватки "Пфайзер"-"Біонтек" - європейська медична агенція затвердила ще й американський препарат "Модерна". 80 мільйонів доз ЄС отримає вже найближчим часом. Як відбувається вакцинація у різних країнах - Олена Абрамович.

Британія бере курс на вихід із локдауну. Про це заявив прем'єр Борис Джонсон. І все - завдяки вакцинації. В королівстві вже щепили майже півтора мільйона людей. І темпи - лише зростатимуть.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми вже вакцинували більше людей у цій країні, ніж у решті Європи разом. І ми продемонструємо максимальну прозорість - від понеділка публікуватимемо щоденні звіти щодо вакцинації онлайн.

В Європі ж похвалитися швидкою вакцинацією поки не можуть. Бо дехто відклав старт кампанії на час після свят. Як, приміром, Бельгія. Тут перед новим роком зробили лише кілька тестових щеплень, а повноцінну вакцинацію почали з 5 січня. Поки все йде за планом, перші в черзі, люди з будинків для літніх людей. Пані Пацлі - 96.

Паула де Бук, мешканка будинку для літніх людей:

Колись, тридцять років тому я боялась грипу. І я тоді зробила щеплення заради своїх онуків. Цього разу роблю заради себе самої.

А це вже французький центр для вакцинування від коронавірусу під Парижем. Його відкрили, аби робити щеплення медикам, яким більше п'ятдесяти років. Підготували - 40 місць. Та прийшли сюди лише п'ятнадцятеро охочих.

Катрін Хілл, французька епідеміологиня:

Дуже сумно бачити, що ми так відстаємо з вакцинацією. Заважає бюрократія з доставкою вакцин, а ще небажання людей щепитися. Багато хто сумнівається у вакцині. Треба було починати з науковців, відомих особистостей, це був би хороший сигнал.

Пропагувати вакцинацію з допомогою зірок спробувала одна з клінік у Польщі і це їй дорого вартувало. У Варшаві оштрафували медзаклад на 250 тисяч злотих - це приблизно 67 тисяч доларів. За порушення правил програми вакцинації. Бо щеплення мали робити лише медикам. Зіркам тепер доводиться вибачатися:

Марія Северин, польська актриса:

У ситуації, коли так мало людей у Польщі хочуть робити щеплення, я думаю, потрібно зробити все, щоб переконати поляків. Тому з великою радістю повезла на вакцинацію батька - у нього була важка операція, він не може ходити, тільки на милицях. Я не мала наміру щепитися сама. Але зробила помилку, тому що мені запропонували укол, і я погодилася.

Позачергово укол тоді отримали 18 зірок. І пропаганда вакцинації країні справді потрібна - бо поки зробити щеплення готові лише 40% поляків.

Тим часом в Брюсселі шукають спосіб поділитися вакциною і з Україною. З таким проханням до Єврокомісії звернулися тринадцять країн-членів ЄС - з Прибалтики та Східної Європи. Вони наполягли на цьому, адже коли Євросоюз надав спрощений доступ до вакцин Західним балканам, то має продемонструвати таку ж підтримку і державам Східного Партнерства.