Под Москвой самосвал протаранил военную колонну: много погибших (фото, видео 18+) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Водитель самосвала протаранил колонну военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области. В результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово, где остановилась военная колонна из-за поломки одного из автобусов.
В правоохранительных органах сообщили, что водитель самосвала не справился с управлением и протаранил пять автобусов.
В них в основном были призывники. Также там находились несколько командиров, служащих по контракту. Среди погибших и пострадавших много солдат срочной службы.
Первые минуты после аварии на Новорижском шоссе. Осторожно: очень жесткие кадры!
Информацию о смерти четверых военнослужащих подтвердили в Минобороны России. В Красногорскую больницу поступило более 20 пострадавших военнослужащих, которых доставили туда на попутных машинах.
Водитель самосвала серьезно не пострадал. Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Журналисты выяснили, что 26-летнего водителя самосвала Ивана Гаврикова 28 раз штрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора.
Ранее сообщалось, что в Киеве в жутком ДТП перевернулось авто.
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