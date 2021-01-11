Водитель самосвала протаранил пять автобусов с военными Источник: ТАСС

Водитель самосвала протаранил колонну военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области. В результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово, где остановилась военная колонна из-за поломки одного из автобусов.

В правоохранительных органах сообщили, что водитель самосвала не справился с управлением и протаранил пять автобусов.

В них в основном были призывники. Также там находились несколько командиров, служащих по контракту. Среди погибших и пострадавших много солдат срочной службы.

Первые минуты после аварии на Новорижском шоссе. Осторожно: очень жесткие кадры!

Информацию о смерти четверых военнослужащих подтвердили в Минобороны России. В Красногорскую больницу поступило более 20 пострадавших военнослужащих, которых доставили туда на попутных машинах.

Водитель самосвала серьезно не пострадал. Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Журналисты выяснили, что 26-летнего водителя самосвала Ивана Гаврикова 28 раз штрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора.

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