Повышения цен на газ: протестующие перекрывают трассы [ Редактировать ]
В селе Ямница Ивано-Франковской области протестующие заблокировали дороги национального значения. Протестуют из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
Правоохранители уверяют, что общественный порядок в месте перекрытия движения транспорта обеспечен.
Для охраны публичного порядка привлекли 6 сотрудников полиции. Также с целью информирования и для объезда выставлены два поста: один со стороны Ивано-Франковска, а другой - из Галича.
Также местные жители устроили протест под Закарпатской ОГА. Они требовали снизить цены на газ и его транспортировку.
Издание "Змист" сообщило, что под Полтавской ОГА протестовали во время заседания сессии облсовета. На нее пригласили руководителей газораспределительных фирм и представителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Читайте также, в Киеве грузовик упал на дорогу и перекрыл ее. По дороге разбросало кресла, матрасы и прочую мебель, которая была в кузове грузовика.
Кроме того, в Киеве перевернутый грузовик парализовал Кольцевую дорогу. Внутри фуры был несколькотонный груз сои.
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