Кабмин повысил оклады бюджетникам в 2021 году (полная сетка) [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Кабинет министров Украины на своем заседании 20 января утвердил новую тарифную сетку должностных окладов (тарифную ставку) бюджетников. Об этом сообщил в своем Telergram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
С 1 января 2021 года зарплаты бюджетников возрастут на 20%, еще на 8,3% - с 1 декабря. Таким образом оклад работника 1-го тарифного разряда в новом году составляет 2670 грн, а с 1 декабря увеличится до 2893 грн.
Должностной оклад бюджетника 1-го тарифного разряда выше, чем размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 01.01.2021 года - 2270 грн.
Поскольку размеры должностных окладов работников определяются на основе должностного оклада работника 1-го тарифного разряда, вырастут ставки заработной платы бюджетников по всем тарифным разрядам ЕТС.
Должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в 2021 году.
Напомним, что Кабмин повысил оклады госслужащих в 2021 году. "Подробности" опубликовали полную тарифную сетку.
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