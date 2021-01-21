"Гарний день для демократії", - ось так, з натхненням світові лідери відгукнулися про вступ Джо Байдена на посаду американського президента.

Очільниця Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн із нетерпінням чекає на відновлення співпраці з давнім партнером, "Сполучені Штати повернулися" - написала вона у Twitter.

В ОНН привітали повернення Америки до ВООЗ, а у Франції - приєднання США до Паризької кліматичної угоди.

Представники Росії та Китаю, попри напруженість у відносинах з Вашингтоном, також висловили сподівання, що віднині країни перегорнуть сторінку і об'єднаються заради спільної мети.