Світові лідери відреагували на президентську промову Джо Байдена [ Редактировать ]
"Гарний день для демократії", - ось так, з натхненням світові лідери відгукнулися про вступ Джо Байдена на посаду американського президента.
Очільниця Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн із нетерпінням чекає на відновлення співпраці з давнім партнером, "Сполучені Штати повернулися" - написала вона у Twitter.
В ОНН привітали повернення Америки до ВООЗ, а у Франції - приєднання США до Паризької кліматичної угоди.
Представники Росії та Китаю, попри напруженість у відносинах з Вашингтоном, також висловили сподівання, що віднині країни перегорнуть сторінку і об'єднаються заради спільної мети.
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