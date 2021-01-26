Трагедія у Харкові: кількість жертв збільшилась до 16 [ Редактировать ]
Кількість жертв пожежі у харківському будинку для літніх людей збільшилася до 16. У лікарні помер 80-річний чоловік. Четверо потерпілих перебувають у стаціонарі.
Трагедія сталася минулого четверга. У приватному пансіонаті для громадян похилого віку мешкало 33 людини. Заклад, як з'ясували, працював нелегально. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Власника притулку та орендаря з дружиною, які опікувалися старенькими, а також адміністратора - заарештували. Усіх чотирьох суд відправив у СІЗО.
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У Харкові сьогодні день жалоби. Напередодні там сталася пожежа у приватному хоспісі для літніх людей, внаслідок якої 15 мешканців притулку загинули у вогні. Ще п'ятеро, яким удалося вижити, наразі у лікарнях міста
Сейчас правоохранители допрашивают работников пансионата, а также проводят обыски на месте с привлечением экспертов
В четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых
21 января в Харькове в доме престарелых случился пожар