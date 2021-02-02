Во вторник, 2 февраля, в Первомайске удалось потушить пожар в "Эпицентре". Здание горело почти шесть часов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Так, возгорание произошло в 12:58 на площади около 800 квадратных метров.

Позже он распространился и охватил около 4 000 квадратных метров.

В 18:30 его потушили, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекли почти 200 человек и 35 единиц техники.

Отметим, мужчина, которого задержали за поджог, был в состоянии алкогольного опьянения. Он приехал в город специально, чтобы поджечь гипермаркет. По словам задержанного, у него были плохие отношения с директором первомайского "Эпицентра".

Напомним, над тушением работали два отделения государственной пожарной-спасательной части. Фото с места задержания нарушителя смотрите по ссылке.

В полиции отметили, что что 37-летний мужчина пришел в ТЦ с ножом и топором, начал разливать горючие жидкости в отделе лакокрасочных товаров. После этого он совершил поджог, а при попытке задержания ударил охранника топором.

Также стало известно о том, что задержанному грозит пожизненное лишение свободы.