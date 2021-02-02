Здание горело 6 часов: пожар в "Эпицентре" потушили [ Редактировать ]
Во вторник, 2 февраля, в Первомайске удалось потушить пожар в "Эпицентре". Здание горело почти шесть часов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
- Так, возгорание произошло в 12:58 на площади около 800 квадратных метров.
- Позже он распространился и охватил около 4 000 квадратных метров.
- В 18:30 его потушили, жертв и пострадавших нет.
- К тушению привлекли почти 200 человек и 35 единиц техники.
Отметим, мужчина, которого задержали за поджог, был в состоянии алкогольного опьянения. Он приехал в город специально, чтобы поджечь гипермаркет. По словам задержанного, у него были плохие отношения с директором первомайского "Эпицентра".
Напомним, над тушением работали два отделения государственной пожарной-спасательной части. Фото с места задержания нарушителя смотрите по ссылке.
В полиции отметили, что что 37-летний мужчина пришел в ТЦ с ножом и топором, начал разливать горючие жидкости в отделе лакокрасочных товаров. После этого он совершил поджог, а при попытке задержания ударил охранника топором.
Также стало известно о том, что задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
по теме
о вторник, 2 февраля, в Николаевской области в Первомайске вспыхнул "Эпицентр"
У містечку Гуляйполе спалахнув приватний будинок - хто першим прийшов на допомогу?
Трагедія сталася минулого четверга - у харківському пансіонаті "Золотий вік" повністю вигорів другий поверх, де лежали старенькі, прикуті до ліжка
Власника пансіонату та сімейну пару, яка організувала цей бізнес, а також їхнього адміністратора взяли під варту. Суд залишив усіх на два місяці у СІЗО без права на заставу
Через закритий аварійний вихід рятувальникам довелося евакуйовувати майже 80 людей за допомогою пожежної драбини - що спричинило пожежу і чи є постраждалі?