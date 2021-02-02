В Первомайске (Николаевская область) горит торговый центр "Эпицентр". Над тушением работают два отделения государственной пожарной-спасательной части.

Пожар произошел на улице Федора Достоевского. По данным спасателей, сейчас устанавливается площадь пожара, а также ее причины.

На место также направлены пожарная команда ОДО "Первомайскдизельмаш", а также спасатели из Южноукраинска.

Пожар в "Эпицентре"

Читайте также, в Кривом Роге обрушился заброшенный дом. Спасатели, прибыв на место происшествия на улице Ферганская, констатировали разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного здания, а в результате трагедии погибли 2 человека.

Кроме того, в Запорожье обрушился многоквартирный дом. Спасатели эвакуировали 15 человек, остальные жители дома вышли самостоятельно. Приехавшие на место работники аварийных служб, перекрыли газовое снабжение для предотвращения возможного взрыва.

Ранее мы писали, что под Одессой из-за новогодней гирлянды сгорел жилой дом. В результате пожара уничтожено здание площадью 100 кв. м, а вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки елочных огоньков.

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