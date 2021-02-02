Во вторник, 2 февраля, в Николаевской области в Первомайске вспыхнул "Эпицентр". Немного позже задержали вероятного поджигателя торгового центра. Второй человек сбежал. Об этом сообщает местное издание "Новости N".

Как сообщает издание, охрана ТЦ задержала вероятного поджигателя с бензином до приезда полиции.

По данным спасателей, площадь пожара предварительно составляет около 800 квадратных метров, жертв и пострадавших предварительно нет.

К тушению привлечены 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС. Дополнительно следует 12 человек и четыре единицы техники ГСЧС.

Кроме того, в Запорожье обрушился многоквартирный дом. Спасатели эвакуировали 15 человек, остальные жители дома вышли самостоятельно. Приехавшие на место работники аварийных служб, перекрыли газовое снабжение для предотвращения возможного взрыва.

Ранее мы писали, что под Одессой из-за новогодней гирлянды сгорел жилой дом. В результате пожара уничтожено здание площадью 100 кв. м, а вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки елочных огоньков.

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