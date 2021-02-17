Снігова буря у США забрала життя десятків людей [ Редактировать ]
Понад два десятки життів забрала снігова буря у Сполучених Штатах. Більше сотні людей опинилися в лікарнях. Негода охопила одразу 25 штатів на Середньому Заході й у південній частині країни. Найбільше постраждав Техас.
Там без електропостачання залишилися чотири мільйони будинків та підприємств. Заметіль також паралізувала місцеві аеропорти.
Прогнозують, що низька температура триматиметься впродовж тижня на більшості території країни.
по теме
Потужні снігопади у Вашингтоні - досить рідкісне явище, тож жителі вийшли надвір потішитися зимовими розвагами.
Снігова буря у Штатах уже забрала понад два десятки життів. Більше сотні людей госпіталізували. Негода охопила одразу 25 штатів на Середньому Заході й у південній частині країни
Небачена негода у Сполучених штатах. Снігова буря, яку американські ЗМІ вже називають безпрецедентною, залишила без світла 4 мільйони людей і навіть забрала перші життя
У чотирьох областях досі діють обмеження руху через сніг. Про це повідомили в ДСНС. На Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Львівщині та Черкащині заборонено рух великогабаритного транспорту
У чотирьох областях досі діють обмеження руху через сніг. Про це повідомили в ДСНС. На Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Львівщині та Черкащині заборонено рух великогабаритного транспорту