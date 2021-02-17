Понад два десятки життів забрала снігова буря у Сполучених Штатах. Більше сотні людей опинилися в лікарнях. Негода охопила одразу 25 штатів на Середньому Заході й у південній частині країни. Найбільше постраждав Техас.

Там без електропостачання залишилися чотири мільйони будинків та підприємств. Заметіль також паралізувала місцеві аеропорти.

Прогнозують, що низька температура триматиметься впродовж тижня на більшості території країни.